Петрозаводск, , 10:51 — REGNUM В Республике Карелия от осложнений, вызванных COVID-19, скончалась молодая женщина, поступившая в больницу беременной. Чтобы спасти ребенка, врачам пришлось сделать кесарево сечение. Об этом 10 марта сообщает издание «Столица на Онего».

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25-летняя женщина на седьмом месяце беременности поступила в ковид-стационар для беременных в Петрозаводске 14 февраля. У пациентки было диагностировано 25% поражения легких и наблюдалось общее ухудшение самочувствия.

23 февраля на 28-й недели беременности врачи приняли решение провести экстренное кесарево сечение, на свет появилась девочка, которую поместили в палату интенсивной терапии. А молодую мать перевели в тяжелом состоянии в Республиканскую больницу имени Баранова, где она спустя две недели лечения скончалась.

По данному факту министерством здравоохранения Карелии начата проверка. Также данным летальным случаем заинтересовались и в региональном управлении Следственного комитета.

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