Женева, Швейцария, , 10:29 — REGNUM Новый штамм коронавируса, изначально обнаруженный в Великобритании, за неделю проник ещё в пять стран мира. Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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Таким образом, по состоянию на 9 марта, общее число государств, которые проинформировали ВОЗ о выявленных случаях заболевания, вызванного новой разновидностью SARS-CoV-2 достигло 111.

При этом, согласно данным еженедельного эпидемиологического бюллетеня организации, география распространения штамма 501Y. V2, обнаруженного в ЮАР, со 2 марта расширилась с 55 до 58 государств. А штамм коронавируса, первоначально выявленный в Бразилии и Японии, в настоящее время циркулирует в 32 странах.

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Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта в Малайзии выявили два случая заражения новым штаммом коронавируса, известным как B1525. Как и «британский» штамм коронавируса, эта мутация считается более заразной и может бороться с антителами в организме человека. Штамм B1525 также был обнаружен в Великобритании, Нигерии, Дании и Канаде.

Добавим, что из-за распространения «более агрессивного» «британского штамма» коронавируса правительство Эстонии утвердило введение новых карантинных ограничений для населения страны. Они будут действовать в период с 11 марта до 11 апреля.