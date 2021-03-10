Киев, , 10:29 — REGNUM Посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий резко отреагировал на присвоение стадиону в украинском городе Тернополь имени лидера ОУН-УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Романа Шухевича и отменил из-за этого свой визит в город. Об этом 10 марта сообщает Polskie Radio.

Посол Польши Цихоцкий выразил свое несогласие с решением тернопольских властей в письме главе Тернопольской облгосадминистрации Владимиру Трушу, в котором сообщил, что «с большим сожалением и в последнюю минуту отменяет свой визит в Тернополь».

По словам польского дипломата, визит должен был быть посвящен сотрудничеству тернопольского региона с польскими партнерами, но он не может его совершить, потому что местные власти героизируют военного преступника, который причастен к этническим чисткам во время Второй Мировой войны.

Цихоцкий также выразил убеждение, что у Польши и Украины «слишком много общего, чтобы позволить группе безответственных политиков уничтожить достижения примирения последних десятилетий».

Польский дипломат напомнил, что «жертвы Шухевича и его подчиненных по-прежнему не могут быть по-христиански похоронены на территории современной Украины, в то время как сам военный преступник героизируется».

Напомним, 5 марта Тернопольский городской совет решил переименовать городской стадион в честь Шухевича. Инициативу городского головы о переименовании стадиона поддержали все депутаты горсовета.