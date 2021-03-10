Москва, , 10:28 — REGNUM Главными проблемами общества жители России считают рост цен (58%), бедность, обнищание население, столько же (40%) и коррупцию, взяточничество (39%), приводит данные исследования «Левада-центр».

Также среди основных проблем российские граждане назвали рост безработицы (36%), расслоение общества на бедных и богатых (26%), недоступность многих видов медицинского обслуживания (23%), кризис в экономике (22%).

Кроме того, участники опроса выделили такие проблемы общества как ухудшение экологии (21%), рост платного образования (20%), рост наркомании (19%), кризис морали, нравственности (19%), наплыв приезжих мигрантов (15%).

Опрос проведен 18−24 февраля 2021 года среди 1601 гражданина старше 18 лет в 50 субъектах РФ. Статпогрешность с вероятностью 0,95) не превышает 3,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, главные проблемы, которые больше всего волнуют жителей регионов России — низкий уровень зарплат (45%) и высокие цены на услуги ЖКХ (45%).

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