Тула, , 10:27 — REGNUM Массовая вакцинация от коронавируса сотрудников промышленных предприятий Тульской области начнётся после получения регионом очередной партии вакцины. Об этом сообщили в управлении пресс-службы правительства региона по итогам заседания регионального штаба 9 марта.

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Всего по данным на 9 марта в Тульской области прививки от коронавируса получили почти 57 тысяч человек, в том числе оба компонента — немногим менее 36 тысяч человек.

Вакцинация жителей проводится в 47 пунктах вакцинации, шести мобильных комплексах, также действует 41 выездная прививочная бригада. В выходные дни вакцинация проводится в передвижных комплексах возле четырёх торгово-развлекательных центров в Туле, в Ефремове и Новомосковске. Кроме того, есть возможность и вакцинации на дому — для маломобильных.