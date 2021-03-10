Стокгольм, , 10:29 — REGNUM Шведский автопроизводитель Volvo создал рестайлинговый кроссовер XC60. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Экстерьер новинки отличается от базового авто модернизированной решёткой радиатора, доработанным передним бампером и оригинальными колесным дискам.

В салоне обновлённой модели появился новый мультимедийный комплекс. Кроме того, новый XC60 получил усовершенствованный помощник Advanced Driver Assistance Systems, который предназначен для контроля обстановки вокруг машины и помогает избегать аварийные ситуаций на дороге.

На глобальном рынке рестайлинговый кроссовер появится в мае 2021 года.

Напомним, по итогам прошлого года российские автолюбители приобрели 8025 машин Volvo. Это на 9% меньше, чем в предшествующем году.

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