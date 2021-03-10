Рыбинск, Ярославская область, , 10:26 — REGNUM К 950-летию города Рыбинска Ярославской области будет выпущена почтовая марка. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Решение об этом приняла в феврале комиссия Федерального агентства связи по госзнакам почтовой оплаты, дополнив план выпуска марок на 2021 год. Как сообщает сайт АО «Марка», которое печатает знаки почтовой оплаты, марка выйдет 7 августа 2021 года. При этом будут выпущены листы, объединяющие 9−12 марок с видами города.

Дата основания (первого упоминания) города в 1071 году появилась относительно недавно, вокруг неё до сих пор не утихают споры. Выпуск почтовой марки — ещё один аргумент в пользу сторонников новой даты основания Рыбинска.

Также в 2021 году в России выйдут марки в честь 2250-летия Феодосии, 800-летия Нижнего Новгорода и 650-летия Калуги.

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