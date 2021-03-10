Горно-Алтайск, , 10:31 — REGNUM Несколько уголовных дел о коррупции возбуждены против министра здравоохранения Республики Алтай Сергея Коваленко и его помощника Рустама Туюнчекова. Об этом сообщает 10 марта пресс-служба регионального главка СКР.

Коваленко и Туюнчекова подозревают в получении взяток в крупном и особо крупном размерах (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагает, что с марте 2020 года по февраль 2021 года они получали взятки от трех коммерческих организаций на общую сумму около 4,6 млн рублей.

Взятки являлись вознаграждением за заключение государственных контрактов с подконтрольными поставщикам юридическими лицами, а также за предоставление преимуществ и общее покровительство.

«Коваленко и Туюнчеков задержаны, в отношении них в ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения», — уточнили в ведомстве.

Против взяткодателей также возбуждены уголовные дела.

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