Москва, , 10:25 — REGNUM Уровень безработицы в России, рассчитанный по методике Международной организации труда, продолжает снижаться. Об этом 10 марта заявил глава Минтруда Антон Котяков перед отчётом правительства в Госдуме.«Уже сегодня мы по итогам января имеем снижение этого показателя до отметки 5,8%, и эта динамика у нас в принципе была на протяжении начиная с октября месяца: плавное, постепенное восстановление рынка труда. И здесь во многом такой результат был достигнут целым комплексом мер со стороны правительства, направленным на поддержку занятости», — заявил Котяков.

Сыграли роль тут не только выплаты пособий по безработице, но и, например, программа ФОТ 2.0, отметил он.

«Мы сейчас говорим о предоставлении дополнительных средств работодателям на выплату заработной платы в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника в случае, если работодатель сохраняет численность на предприятии до конца 1 квартала 2021 года», — напомнил министр.

«Всё это поддержало предпринимательское сообщество, было направлено в первую очередь на те сферы, которые были под особым давлением, связанным с пандемией», — указал он.