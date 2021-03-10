Казань, , 10:34 — REGNUM С 2016 года в Казани продолжается тенденция снижения естественного прироста населения. Прошлый год не стал исключением, сообщил замминистра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков.

За 2020 год в столице республики родилось на 439 детей меньше, чем за предыдущий год, а умерло на 3,9 тыс. человек больше. Так, смертность в Казани составила 12,8 смерти на тысячу населения, в прошлом году коэффициент был на уровне 9,8.При этом за год уровень смертности по РТ стал самым низким в Приволжском федеральном округе, отметил представитель ведомства.

ИА REGNUM напоминает, в Приволжском федеральном округе по итогам января 2021 года к аналогичному прошлогоднему периоду рождаемость упала на 14,3%, что выше, чем в среднем по России (-10,3%). Максимальный спад зарегистрирован в Пензенской области, минимальный — в Чувашии.

Читайте также: Рождаемость в Поволжье падает: данные по регионам

Читайте также: В Казани в 2020 году снизилось количество браков и разводов