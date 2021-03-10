Уфа, , 10:32 — REGNUM Двух подростков заподозрили в покушении на убийство пожилой женщины в Башкирии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По версии следствия, у двух подростков 17-и лет образовался долг перед своим приятелем в сумме 5300 рублей. Следователи считают, что один подозреваемый несовершеннолетний предложил второму убить женщину 92-х лет и похитить из ее квартиры деньги.

По версии следователей, подозреваемый подросток сообщил, что поможет скрыть следы преступления и выведет из дома внука пенсионерки.

Следователи считают, что таким образом подростки хотели закрыть образовавшийся долг. Согласно материалам уголовного дела, в вечернее время в августе прошлого года подозреваемый зашел в квартиру к потерпевшей и ударил ее холодным оружием. В это время в квартире находился внук пенсионерки, который не допустил убийства и задержал подозреваемого. Вскоре был задержан и второй подозреваемый.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на убийство. Свою вину подозреваемые признали. Материалы дела переданы в суд, где будут рассмотрены по существу.

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