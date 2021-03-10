Южно-Сахалинск, , 10:24 — REGNUM На Сахалине в Поронайске в квартире дома по улице Октябрьской обнаружен труп 34-летнего местного жителя. Возбуждено уголовное дело, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Удалось установить, что 6 марта у потерпевшего в гостях были 19-ти и 14-летние приятели. После распития алкоголя они поссорились. Гости избили хозяина квартиры кулаками и ногами. В ход пошли нож, стул и утюг. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в Елизовском районе в реке Авача обнаружен труп 32-летнего местного жителя без одежды. Тело было найдено рыбаками 8 марта.