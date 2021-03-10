10 марта 2021 | Время чтения 4 мин

Автор телеграм-канала u_crimes_brn — единственный в Алтайском крае правоохранитель, который через собственный ресурс информирует о различных показательных криминальных происшествиях и предупреждает о многообразии способов мошенничеств с деньгами доверчивых граждан. Рассказал много любопытного в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова, , 11:04 — REGNUM Способ с выманиванием денег по телефону под видом полицейских не является новым. Об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM сообщил представитель правоохранительных органов Алтайского края — автор телеграм-канала u_crimes_brn. По его словам, одна из главных причин подобных инцидентов — «цифровизация всего и вся», а истории, когда на гражданина прямо «в прямом эфире» оформляют кредит мошенники — не редкость.

Интернет-пользователь Иван Шилов © ИА REGNUM

ИА REGNUM: Способ обмана с привлечением якобы полицейских, по вашему, не нов?

Автор телеграм-канала u_crimes_brn: Да, старо как мир. Пару лет назад были частые случаи звонков «от родственников», которые попали «в беду». Слезливый голос в трубке просил срочно денег, а потом передавал трубку «следователю"/"оперативнику», который предлагал вопрос решить. Сейчас немного «переиграли» сценарий спектакля. Теперь не родственник, а «сотрудник банка», а потом подключается «полицейский».

ИА REGNUM: По вашей оценке, историй с выманиванием денег у граждан становится больше?

Автор телеграм-канала u_crimes_brn: Действительно, становится всё больше случаев дистанционного мошенничества. Отчасти сказался прошлогодний «локдаун», когда люди лишись традиционной работы и были вынуждены искать деньги там, где это можно сделать быстро и без особых усилий — закладки, обнал, дистанционные хищения — в общем, «теневая» сфера.

Хакер Securitylab.ru

Отчасти «совпало» время. Цифровизация всего и вся. Если раньше было проще украсть в салоне сотовой связи телефон и продать его таксистам на вокзале за полцены, то сейчас легко это сделать не получится — камеры, базы товара и прочие прелести цифрового хранения информации. А «дистанционка» даёт некую иллюзию гарантии безнаказанности. Именно иллюзию, ведь в конечном счёте и «заказчиков», и «исполнителей» а.к.а. «менеджеров/сотрудников службы безопасности банка» находят в большинстве случаев. Не сразу, но находят.

Хотя и немало трудностей в поисках — мошенники используют различные средства защиты при совершении преступлений. Ту же айпи-телефонию, с которой они подделывают номера телефонов на реальные, очень сложно и времязатратно «дешифровать», если так можно выразиться. А «лёгкие» деньги и тотальное нежелание населения осваивать финансовую и интернет-грамотность им прямо на руку. Именно это, на мой взгляд, способствует росту подобных случаев.

ИА REGNUM: Мошенники стали изворотливее, придумывают новые способы мошенничеств, потому что их потенциальные жертвы стали умнее?

Автор телеграм-канала u_crimes_brn: Отчасти да, но не обязательно. Они просто пытаются охватить «больше» клиентов. Если, допустим, раньше была эпидемия взломов соцсетей и «просьб» занять денег, то сейчас на это мало кто поведётся.

Социальные сети Владимир Чичилимов © ИА Красная Весна

А на смену пришла именно «волна» кредитных случаев, когда якобы жертве звонит «безопасник» и сообщает — мошенники оформили на него кредит. По факту, действительно, на гражданина «в прямом эфире» оформляют кредит мошенники. И дальше — социнженерия — процесс психологической «обработки» жертвы. Вы об этом читали в конце прошлого года, когда женщина за 5 дней набрала почти 6 миллионов кредитов.

ИА REGNUM: Вот уже и до врачей добрались. Информацию о том, что к медикам в Барнауле прямо на собрание заявились некие торговцы и продали бесполезные бактерицидные лампы, можете подтвердить?

Автор телеграм-канала u_crimes_brn: Да, слышал, но много подробностей пока не дам — работают. Но могу смело сказать, что такие случаи не редкость. И раньше предприимчивые хлопцы людям продавали «чудо-фильтры», «волшебные счётчики». По итогу — просто барахло по завышенной цене.

ИА REGNUM: Недавно вы обнародовали схему обмана с банкоматами — это новый способ? Можете обрисовать историю, она из последних больше всего вас впечатлила?

Автор телеграм-канала u_crimes_brn: Если Вы про «звонок о незачислении» средств, то тоже не есть новый метод. Он был широко популярен в 16−18 годах, потом пошел на спад. В основном благодаря банкам. Они меняли устаревшие устройства выдачи наличных, тем самым снижая рвение жуликов. А заострил своё внимание просто так — хотелось показать этих жуликов общественности.

Звонок мошенника 40.мвд.рф

А вот про «угон» личного кабинета банка — такое встречается крайне редко, особенно у нас в крае. Не скажу, что эта ситуация меня впечатлила или удивила сильно, но вот людей, кажется, воодушевила. Мне многие отписались, что теперь раз в неделю проверяют свои банковские кабинеты и состояние счетов.

ИА REGNUM: Много ли нашли мошенников, промышляющих такими видами обмана?

Много, поверьте. Сложности в том, что «call-центры» часто находятся за границей, а технические мероприятия не так быстро провести. И сложности вызывает объединение уголовных дел в одно производство. Ведь практически всегда это многоэпизодные дела и десятки пострадавших в различных регионах для одного пойманного мошенника.

Напомним, о том, что телефонные мошенники стали звонить гражданам России под видом полицейских, расследующих утечки данных, ранее известил корреспондент РИА Новости, отметив, что это новая схема выманивания денег. Хищение удалось предотвратить благодаря бдительности сотрудника кредитной организации.