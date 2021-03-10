Иркутск, , 10:22 — REGNUM Министерство финансов Иркутской области получило крупный финансовый иск от администрации Иркутска. Претензии на сумму почти 31 млн рублей пока судом к производству не приняты, передаёт ИА REGNUM.

Иск поступил в суд 4 марта 2021 года. Сумма исковых требований — 30 884 834 рубля. Детали спора неизвестны. Вероятно, в деле речь идёт о компенсации расходов на исполнение госполномочий, которые администрация города посчитала обязательствами региона.

Это не первый спор мэрии и минфина. 5 апреля арбитраж региона рассмотрит иск «о взыскании убытков, понесенных в связи со льготным обеспечением жилых помещений в размере 2206 059 рублей 60 копеек». Помимо этого, 18 марта будут рассмотрены претензии к тому же министерству на сумму более 4,22 млн рублей. В деле речь идёт «о взыскании убытков, понесенных в связи с обеспечением граждан Шуменкова и Громыко жилым помещением».

Напомним, ранее администрация Читы взыскала с Минфина России 5,3 млн рублей убытков — расходов на социальные выплаты.