Сухум, , 10:23 — REGNUM Более 200 ветеранов Отечественной войны Абхазии 1992 — 1993 годов подписались под обращением к президенту Абхазии Аслану Бжании с призывом подать в отставку. Текст обращения 9 марта опубликовала «Нужная газета».

В заявлении говорится, что руководство страны, назначенное действующим президентом, якобы проявило «нерасторопность и разбалансированность», что является опасным для республики в период пандемии и энергетического кризиса. Кроме того, ветераны обвинили Бжанию в неспособности выстроить диалог с оппозицией.

«Считаем, что беспрецедентные действия лидеров оппозиционного движения, направленные на конструктивизм, неверно истолкованы властями, — говорится в обращении. — Считаем ещё более опасной создаваемую президентом практику проведения в стенах администрации встреч с исключительно провластными политическими силами. На этом фоне, отказ президента от диалога с оппозицией лишь подтверждает его несостоятельность как лидера, способного объединить народ».

По мнению авторов обращения, Бжания якобы не использовал данный ему шанс на объединение народа Абхазии. Также ветераны обвинили президента в попытке сблизиться с «историческим противником — Грузией».

Ветераны призвали Бжанию подать в отставку. Для контроля за ходом президентских выборов в обращении предлагается создать комиссию, в которую войдут члены разных ветеранских организаций: пропрезидентской «Амцахара», оппозиционной «Аруаа» и других.

Напомним, Бжания стал президентом в марте 2020 года в ходе перевыборов. Выборы были назначены, так как Конституционный суд республики до этого отменил итоги президентских выборов, прошедших в сентябре 2019 года, на которых победил Рауль Хаджимба.