Ташкент, , 10:22 — REGNUM Турецкая компания Aksa Enerji построит в Узбекистане три новые теплоэлектростанции (ТЭС), сообщает 10 марта издание Norma. uz со ссылкой на соответствующее постановление президента.

Глава государства утвердил инвестиционное соглашение между правительством Узбекистана и турецкой компанией, подписанное 20 января 2021 года. В рамках соглашения инвестор обязуется привлечь $450 млн.

В Ташкентской области планируется построить парогазовую электростанцию мощностью 240 МВт и газопоршневую электростанцию мощностью 230 МВт. В Бухарской области будет построена газопоршневая электростанция мощностью 270 МВт.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе министр инвестиций и внешней торговли Узбекистана Сардор Умурзаков и председатель правления саудовской компании ACWA Power Мухаммад Абу Найан подписали соглашение о строительстве ветряных электростанций.