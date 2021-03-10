Куала-Лумпур, , 10:22 — REGNUM Министерство туризма Малайзии ведет переговоры с Индонезией о взаимном соглашении о создании туристического коридора с целью восстановления индустрии туризма и культуры, сообщает Antara.

«Правительство Малайзии также планирует ввести сертификат умной вакцинации, в качестве подтверждающего документа для лиц, получивших инъекцию вакцины от COVID-19», — заявила министр туризма Малайзии Нэнси Шукри.

В Малайзии изучают возможности создания туристических коридоров с соседними странами.

Как сообщало ИА REGNUM, посол ЕС в Индонезии изучает инвестиционные и торговые возможности сотрудничества с заинтересованными сторонами в индонезийской провинции Центральная Ява.

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