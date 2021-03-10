Джуно , США, , 10:22 — REGNUM Власти американского штат Аляска первыми в США разрешили проводить вакцинацию от COVID-19 лицам с 16 лет. Об этом 10 марта сообщил губернатор штата Майк Данливи на своей странице в соцсети Twitter.

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«Это решение (о разрешении вакцинации от COVID-19 для людей с 16 лет) — важный шаг вперед в условиях борьбы с коронавирусом», — говорится в сообщении губернатора Аляски.

При этом, по данным газеты The New York Times, в настоящее время в штате вакцинировано 16% от всего его населения, что больше по сравнению с любым другим американским штатом.

Также указывается, что лица от 16 лет будут прививаться вакциной американской компании Pfizer, в то время как препараты компаний Moderna и Johnson & Johnson разрешены только с 18 лет.

Отметим, по данным американского университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, на сегодняшний день в США выявлено в общей сложности 29 094 540 носителей коронавируса.