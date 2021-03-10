Москва, , 10:18 — REGNUM Снижение рождаемости в России значительно замедлилось в 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, и это, видимо, связано с проводимой правительством политикой по выплатам пособий. Об этом 10 марта заявил глава Минтруда Антон Котяков перед отчётом правительства в Госдуме.

«Всё это в совокупности, в нашем понимании, несмотря даже на пандемический год, позволило нам снизить процент (снижения) количества рождений с 7,5% до 3,3%», — заявил Котяков.

«То есть в 2019 году к 2018 году было снижение на 7,5%. По итогам 2020 года, даже несмотря на пандемию, показатель снизился фактически в два раза. Для нас это считается положительной динамикой, на которую надо смотреть дальше и работать», — указал он.