Санкт-Петербург, , 10:26 — REGNUM После признания банкротом некогда крупного петербургского ретейлера ТД «Интерторг» (сети магазинов SPAR, «Семья») оперативники центрального аппарата ФСБ и петербургского управления Федеральной службы безопасности начали масштабные обыски по 50 адресам в рамках расследования двух уголовных дел о крупном мошенничестве.

Об этих следственных действиях 10 марта сообщает издание «Фонтанка».

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Утром 10 марта по петербургским адресам, среди которых есть и квартиры, начались обыски. Оперативники ищут материалы для двух уголовных дел, возбужденных по факту мошенничества в особо крупном размере. Одно из них касается кредита в 8 млрд рублей, выданного «Интерторгу» Северо-Западным Сбербанком, который позже переуступил его «Сбербанку капитал».

Второе уголовное дело возбуждено на основании многочисленных заявлений поставщиков торгового дома. Совокупный ущерб, который они заявили, составляет около 2 млрд рублей.

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Напомним, финансовые проблемы петербургский торговый дом «Интерторг» начал испытывать в 2019 году, в конце осени того же года несколько крупных поставщиков обратились в Арбитражный суд с исками на миллионы рублей к ТД «Интерторг». По примерным подсчетам, компания задолжала им более 8 млрд рублей. В декабре того же года магазины сети SPAR и «Народная 7-я Семья» закрылись, а поставщики остались без оплаты.

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