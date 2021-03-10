Тула, , 10:16 — REGNUM Действие ограничений, введенных ранее в связи с коронавирусом, продлили власти Тульской области. Изменения в указ №41 «О дополнительных мерах, принимаемых в связи с введением режима повышенной готовности на территории Тульской области» внёс губернатор Алексей Дюмин 9 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управлении пресс-службы правительства региона.

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В частности, 25 марта на территории Тульской области продлён режим самоизоляции для жителей старше 65 лет. В связи с этим остаётся приостановленным действие льготных проездных и скидок на проезд.

Этими же изменениями сокращена с 30% до 10% доля сотрудников от общего числа работающих, которые должны быть переведены работодателями на дистанционный режим работы.

На 8 марта в Тульской области было подтверждено 33 945 случаев заражения коронавирусом, 31 445 человек выздоровели, скончались 1 336 человек.