Село Тоцкое, Оренбургская область, , 10:15 — REGNUM В Тоцком районе Оренбургской области из гимназии уволена учитель русского языка. Официальной причиной отставки указан прогул. Однако педагог считает, что причина увольнения кроется в ее жалобах на сокращенную заработную плату, сообщает Оренбургское региональное телевидение.

Экс-учитель гимназии в 2016 году заметила, что размер зарплаты педагогов образовательного учреждения уменьшился на 55%. Оказалось, что такая финансовая ситуация сложилась вследствие отмены стимулирующих надбавок. В поисках справедливости учитель обращалась к руководству школы, районный отдел образования и минобр. В 2018 году педагог решила обратиться в приемную президента. Для этого был взят отпуск 11 и 13 апреля, а 12 апреля, как утверждает женщина, у нее был методический день. Между тем администрация гимназии заявила о прогуле и уволила сотрудницу.

Педагог отметила, что прогул был сфабрикован. Были внесены изменения в расписание уроков в последний день, заявлено о том, что учителя заболели и некому проводить уроки. Учителя русского языка ставят в ее методический день на замену, но выйти в этот день на работу педагог не смогла.

До сих пор оренбургский учитель отстаивает свое право на восстановление на работе в гимназии в судебном порядке. Однако суды отказывают в удовлетворении ее требования.

Педагог считает, что в судебной инстанции должны быть представлены документы о больничном учителя, которого она должна была замещать 12 апреля. Однако они находятся у директора. «Если она представит подлинники, то это станет доказательством того, что я не прогуливала уроки. Они состряпали мне это увольнение, сфабриковали!» — эмоционально сказала педработник на судебном заседании. Женщина намерена дойти до Верховного суда и обратиться в аппарат уполномоченного по правам человека.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае молодой педагог березниковской школы пожаловался на низкий размер зарплаты, назвав его унизительным.

Читайте ранее в этом сюжете: «Настоящее унижение»: пермский учитель пожаловался на низкую зарплату