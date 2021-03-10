Москва, 10 марта, 2021, 10:15 — ИА Регнум. Сегодня, 10 марта, в России будет замедлен трафик соцсети Twitter, замедление коснется всех мобильных устройств и половины десктопов, отметил депутат Госдумы Антон Горелкин («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Замедление трафика — это способ воздействовать прежде всего на коммерческую прибыль Твиттера, которую компания ставит превыше всего. Надеюсь, это окажется эффективнее скромных российских штрафов», — отметил Горелкин в ТГ-канале.

Депутат ответил и либеральной общественности, которая, как он ожидает, будет громко протестовать против такого решения.

«А либеральной общественности, которая сейчас начнет голосить о нарушении свободы слова, советую вспомнить, когда в последний раз вас самих или ваших знакомых банили в Твиттере и Фейсбуке без всяких внятных оснований, просто чтобы заткнуть вам рот. Если либералов такое циничное отношение к себе устраивает, то Россию — нет», — подчеркнул Горелкин.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Роскомнадзор за неудаление запрещенного контента решил с 10 марта замедлить работу Twitter — на всех мобильных устройствах и половине стационарных компьютеров. Социальная сеть сможет в любой момент снять с себя эту санкцию, просто выполнив требования российского законодательства.