Москва, , 10:14 — REGNUM Вице-премьер России Татьяна Голикова поручила Министерству просвещения проанализировать проблемы в оказании детям-сиротам психологической и наркологической помощи. Соответствующее поручение Голикова дала по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере.

«Минпросвещения России проанализировать проблемы правоприменительной практики в субъектах РФ при оказании детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, психиатрической и наркологической помощи», — говорится в поручении.

Отмечается, что данные анализа Минпросвещения должно представить Минздраву России до 1 июня 2021 года. После этого Минздрав должен проработать вопрос о целесообразности расширения такой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доводить до конца расследования дел о нарушениях прав сирот.

«Расследование этих уголовных дел необходимо довести до логического завершения, невзирая на служебное положение привлекаемых к уголовной ответственности лиц», — сказал Бастрыкин, отметив, что в 2020 году было возбуждено 244 уголовных дела о преступлениях данных категорий.