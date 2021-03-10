Нарьян-Мар, , 10:13 — REGNUM За последние сутки в Ненецком автономном округе не выявили ни одного носителя коронавируса SARS-CoV-2. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

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»На сегодняшний день на лечении и под наблюдением с диагнозом COVID-19, подтверждённым результатами ПЦР-лаборатории уровня референс, находятся 44 пациента, в том числе 1 бессимптомный носитель. Из них в стационаре получают лечение 17 человек, находятся на амбулаторном лечении 27 человек», — сообщили в ведомстве.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 1 046 случаев COVID-19, трое человек скончались.

Как сообщало ИА REGNUM, прививку от COVID-19 сделали почти 2,5 тысячи жителей НАО.