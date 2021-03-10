Томск, , 10:13 — REGNUM Губернатор Томской области Сергей Жвачкин назначил директором Томского театра драмы Виталия Волочинкова. Об этом ИА REGNUM сообщили 10 марта в областной администрации.

Известно, что ранее Волочинков руководил областным дворцом народного творчества «Авангард».

По словам Жвачкина, Волочинков «имеет достаточный профессиональный опыт для руководства театром». Губернатор добавил, что новому директору нужно также решать инфраструктурные задачи. В частности, добиться, чтобы реконструкция главного театра региона была включена в национальный проект «Культура».

Напомним, ранее директором Томского театра драмы был Геннадий Сокуров. По данным областных властей, он покинул этот пост по решению учредителя — регионального департамента по культуре.

Справка: Виталий Волочинков родился в 1973 году в Алма-Ате. Окончил Томское областное училище культуры, Кемеровский государственный институт искусства и культуры. С 2006 года возглавлял областной дворец народного творчества «Авангард».

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