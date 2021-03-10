Грозный, , 10:12 — REGNUM В Чечне в период пандемии коронавируса жителям региона оказывалась поддержка со стороны Регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова. Общее число розданных продуктовых наборов достигло за год более 2,5 млн штук.

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Помимо этого было роздано денежных средств наличными на решение различных проблем на сумму свыше 1 млрд рублей. Помощь получили около 100 тыс. семей. За прошедший год также при поддержке властей региона и благотворительного фонда имени Кадырова было приобретено 88 квартир для малоимущих нуждающихся граждан. Об этом говорится в докладе о поддержке населения в период пандемии коронавируса, подготовленном советом при главе Чечни по развитию гражданского общества и правам человека.

Что касается сферы здравоохранения, то и здесь была оказана существенная помощь фонда — было закуплено 42 машины скорой помощи: 22 реанимобиля класса В и 20 — класса С. Кроме того, закуплено и роздано свыше 1 млн медицинских масок.

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