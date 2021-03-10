Москва, , 10:13 — REGNUM Советский и российский композитор, пианистка и певица, народная артистка РСФСР Людмила Лядова ушла из жизни в возрасте 95 лет в больнице в Москве. Об этом 10 марта сообщила экс-администратор покойной Галина Горбенко.

«Людмила Алексеевна скончалась», — приводит ее слова РИА Новости.

В конце февраля Лядова была госпитализирована с коронавирусной инфекцией в московскую клиническую больницу №52, а позднее переведена в реанимационное отделение.

Отметим, пианистка, композитор и певица Людмила Лядова родилась 29 марта 1925 года в Свердловске в семье музыкантов и окончила Свердловскую консерваторию в 1948 году. В период с 1946 по 1951 год выступала вместе с певицей Ниной Пантелеевой. Она была автором песен, которые исполняли такие известные отечественные певцы, как Иосиф Кобзон, Эдита Пьеха, Леонид Утесов и многие другие.