Москва, 10 марта 2021, 10:11 — REGNUM Правовой статус земель Беломорского лесничества, расположенного в Карелии, будет изменён, сообщает 10 марта пресс-служба правительства России.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Участки лесничества, общей площадью более 88 гектаров, получат статус особо охраняемых территорий. Это позволит разместить на них новые объекты инфраструктуры — визит-центр, кафе и гостиницу. Они будут обслуживать посетителей археологического комплекса «Беломорские петроглифы».
Завершение работ запланировано на 2024 год, рассказали в пресс-службе.