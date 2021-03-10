Москва, , 10:11 — REGNUM Правовой статус земель Беломорского лесничества, расположенного в Карелии, будет изменён, сообщает 10 марта пресс-служба правительства России.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Участки лесничества, общей площадью более 88 гектаров, получат статус особо охраняемых территорий. Это позволит разместить на них новые объекты инфраструктуры — визит-центр, кафе и гостиницу. Они будут обслуживать посетителей археологического комплекса «Беломорские петроглифы».

Завершение работ запланировано на 2024 год, рассказали в пресс-службе.