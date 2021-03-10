Ереван, , 10:14 — REGNUM Протестующие требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна и продолжают блокировать входы в здание парламента страны. На 15.00 мск запланирован крупный митинг, заявил представитель армянского оппозиционного «Движения спасения родины» Ишхан Сагателян 10 марта в прямом эфире в Facebook.

Ранее протестующие установили возле парламента палатки. Так они перекрыли входы в здание с проспекта Баграмяна и улицы Демирчян. Ночь прошла мирно, без инцидентов, уточнил оппозиционер.

«В 16.00 (15.00 мск) здесь назначен большой митинг», — заявил Сагателян.

Он напомнил, что протестующие согласны уйти от здания, когда политическое большинство придёт в зал заседаний для оформления отставки Пашиняна.

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