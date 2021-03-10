Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Американская журналистка Сильвия Фоти развеяла миф о том, что её дед Йонас Норейка, как его считали на родине в Литве, был участником антисоветского послевоенного подполья, «национальным героем», которому в Литве установлены памятники и мемориальные доски. В своей книге «Внучка нациста: как я узнала, что мой дедушка был военным преступником», поступившей 9 марта в продажу в США, она раскрыла правду о том, что на самом деле он был пособником нацистов, который лично отвечал за убийство тысяч евреев в Литве во время Холокоста.

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Фоти признаётся, что долгое время пребывала в неведении и не знала об истинном прошлом Норейки. По её словам, её учили превозносить деда «как героя, который защищал Литву». Однако в ходе сбора материала для своей книги журналистка выяснила, что в действительности её дед был причастен к геноциду евреев в Литве, насильственному лишению их собственности и отправке в гетто «тысяч невинных мирных жителей».

Своей книгой писательница также разоблачила «санкционированное государством незнание» в Литве о военных преступлениях Норейки.

Добавим, что весной 2019 года внучка литовца Йонаса Норейки «Генерала Ветра» Сильвия Фоти создала петицию с призывом лишить её деда всех почестей и знаков отличия, которыми он был награждён литовскими властями. Журналистка отметила, что не может стоять в стороне и смотреть, как литовские власти делают из Норейки национального героя. По её словам, запутанные объяснения и действия Центра исследования геноцида и сопротивления жителей Литвы, которые отрицают вину Йонаса Норейки, являются оскорблением памяти жертв «Генерала Ветра».

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2019 года мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс принял решение о демонтаже памятной доски героизированному в Литве пособнику фашистов Йонасу Норейке, расстрелянному по решению советского суда за участие в Холокосте. Он был начальником Шяуляйского уезда при администрации нацистов и отвечал за изоляцию евреев в гетто и конфискацию еврейского имущества. Сам жил в доме одной из убитых богатых еврейских семей.

Однако в сентябре того же года несколько сотен националистов провели в центе столицы Литвы митинг, во время которого на фасаде библиотеки Академии наук самовольно установили мемориальную доску Норейке.