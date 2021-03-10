Мадрид, , 10:08 — REGNUM Новый проект министерства здравоохранения сохраняет комендантский час на два периода, включая День святого Хосе, также известный как День отца, но теперь он начнется в 23:00, а не в 22:00. Об этом пишет издание La Razón.

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Минздрав намерен продлить ограничения передвижения не только на Пасху, но и на день святого Хосе. В частности, департамент, возглавляемый Каролиной Дариас, подготовил новый проект соглашения, который будет обсуждаться 10 марта на пленарном заседании Межтерриториального совета Национальной системы здравоохранения, высшего органа по координации здравоохранения всего государства, в котором предлагаются обязательные меры на два периода.

Первый период продлится с 17 по 21 марта 2021 года на тех территориях, где 19 марта будет выходной. Второй период будет охватывать срок с 26 марта по 9 апреля, и, как и в предыдущем проекте, будет включать Страстную неделю. Новый текст, имеющийся в распоряжении издания, устанавливает, что «передвижение будет ограничено закрытием по периметру всех автономных сообществ с учетом исключений, предусмотренных статьей 6 Королевского указа 926/2020 от 25 октября».

Указанное ограничение не будет применяться к автономным сообществам Канарских и Балеарских островов, а въезд на указанные территории будет ограничен исключениями, установленными Королевским указом 926/2020 от 25 октября. Как и в предыдущем проекте, ограничение права на передвижение в ночное время сохраняется с 22:00 до 6:00 в оба периода, но остается открытым вопрос о его возможном сокращении, начиная с 23:00. Решение будет зависеть от автономных сообществ.

Министерство здравоохранения также сохраняет ограничение встреч групп людей максимум четырьмя лицами, как в общественных, так и частных помещениях, за исключением случаев, когда речь идет о семье. Даже если в автономном сообществе показатели благоприятные, министерство также поддерживает рекомендацию не снимать и не ослаблять ограничения до начала Страстной недели, то есть с 12 марта, «и поэтому нужно поддерживать меры, установленные в то время, или усиливать их, если этого требует эволюция показателей».