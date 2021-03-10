Москва, , 10:12 — REGNUM Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с компанией Disney запускает новую федеральную маркетинговую акцию по мотивам киновселенной Marvel — «Начивки», слоган которой — «Собери все знаки суперсилы!». Акция стартовала сегодня, 9 марта, и продлится до 26 апреля.

В «Пятерочке» появились «начивки» с героями «Пятерочка»

Как пояснили в пресс-службе торговой сети, «начивки» — это стилизованные нашивки-наклейки с символами супергероев Marvel. У них липкая обратная сторона, поэтому каждую можно наклеить практически на любую поверхность. До 26 апреля за каждые 555 рублей в чеке гости магазинов будут получать одну «начивку» в индивидуальном флоу-паке. Вся коллекция состоит из 26 «начивок»: 12 напечатанных, 12 вышитых, 1 спонсорская и 1 редкая — в виде перчатки бесконечности Таноса. Тираж «начивки» с перчаткой бесконечности ограниченный, кроме того, в каждом флоу-паке такой «начивки» есть промокод для получения специального приза: дополнительных баллов на «Выручай-карту», сертификата Lamoda, подписки на сервис Okko. Главный приз — Sony PlayStation 5.

Собрать «начивки» быстрее всех можно, приобретая в «Пятёрочке» товары партнёров акции, которые отмечены специальными стопперами в магазинах, а также купив отдельно — за 55 рублей. Каждая «начивка» упакована во флоу-пак из FSC бумаги, сами значки изготовлены из вторичного пластика, который можно сдавать на переработку повторно.

В поддержку акции Nachivki.5ka.ru запущена масштабная рекламная кампания, включающая наружную рекламу, ТВ, in-store и digital продвижение. Также в рамках акции в социальных сетях планируется челлендж «Покажи свой билд».

«Пятёрочка» в сотрудничестве с Disney вновь дарит своим гостям возможность собрать собственную коллекцию с символикой любимых героев Marvel. На этот раз мы разработали уникальные аксессуары — «начивки», с помощью которых можно выразить себя, украсить свои старые привычные вещи и создать новый образ. Также мы добавили в коллекцию один редкий элемент, и символично, что это перчатка бесконечности Таноса. Всех, кому посчастливится ее заполучить, ждут и другие полезные призы», — рассказал директор по маркетингу торговой сети «Пятёрочка» Михаил Ярцев.