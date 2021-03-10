Ростов-на-Дону, , 10:07 — REGNUM В Ростове-на-Дону в течение 2021 года планируется высадить почти 9 тыс. деревьев, заявил заместитель сити-менеджера областного центра по жилищно-коммунальному хозяйству Алексей Пикалов.

Однако полноразмерных деревьев ждать не стоит. За счёт бюджетных средств планируется закупить свыше 5,3 тыс. саженцев деревьев и 24 тыс. кустарников. Также планируется высадить 1,1 тыс. сосен.

Ещё более 3,6 тыс. деревьев и 350 кустарников планируется высадить за счёт средств внебюджетных источников.

ИА REGNUM напоминает, что городу-миллионнику катастрофически не хватает деревьев. Зелёные насаждения исчезают вместе с проводимыми работами по так называемому благоустройству. Ранее тенистые улицы превращаются в вымощенные плиткой тротуары. Саженцы, которые появляются в качестве компенсационных посадок, зачастую погибают от отсутствия должного ухода за ними.

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