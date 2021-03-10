Нарьян-Мар, , 10:07 — REGNUM В Ненецком автономном округе прививку от COVID-19 сделали 2 473 человека. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации округа.

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По данным ведомства, первый этап вакцинации прошли 1 245 жителей региона, завершили вакцинацию 1 228.

«В регионе ведётся активная вакцинация жителей сёл. Сегодня, 9 марта, I компонент вакцины отправят в Чижу, 10 марта термобокс со II компонентом вакцины будет направлен в Амдерму, 11 марта — в Несь и Нижнюю Пешу, 12 марта — в Андег. На следующей неделе II компонент вакцины доставят в Красное, Ому и Несь», — сообщили в администрации.

С начала пандемии в регионе было выявлено 1 046 случаев COVID-19.