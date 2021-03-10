Ульяновск, , 10:06 — REGNUM В Ульяновской области от COVID-19 вакцинированы свыше 36 тыс. жителей. Темпы иммунизации в регионе нарастят, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

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По данным властей, с начала пандемии в регион поступило 48 992 комплекта вакцины «Гам-КОВИД-Вак» (торговая марка «Спутник V»), в том числе на минувшей неделе передано 11 200 доз вакцин.

Заместитель министра здравоохранения Инна Чигирева отмечает, что ежедневно иммунизацию проходят 2,5−2,8 тыс. человек. По последним данным (на 9 марта), 36 396 человек привиты от COVID-19, в том числе 11 197 жителей получили второй компонент и завершили вакцинацию полностью.

Вакцинация проводится во всех поликлиниках Ульяновской области. Также в регионе созданы мобильные бригады.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в регионе сделано 722 455 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, по итогам подтверждено 48 704 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Напомним, в Ульяновской области проект «Спасибо медикам!» вышел за пределы региона. Реабилитацию медицинские работники могут пройти не только на своей малой родине, но и в пяти других регионах — в Чувашии, Татарии, Крыму, Ставропольском и Краснодарском краях.

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