Уфа, , 10:10 — REGNUM 132 случая заражения коронавирусом выявили за сутки в Башкирии. Об этом 10 марта сообщает пресс-служба администрации главы республики.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинация продолжается — все новости»

Сообщается, что всего в регионе было выявлено 29 922 случаев заражения этой инфекцией, при этом справились с ней 24 100 человек, в том числе 129 человек победили вирус в минувшие 24 часа.

Отмечается, что 308 пациентов с COVID-19 лечатся в больницах, а 5209 человек получают лечение на дому. За сутки была констатирована смерть двух пациентов с COVID-19, а всего скончались 305 таких пациентов.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что согласно данным на 9 марта в республике за сутки было выявлено 133 случая заражения коронавирусом.

Читайте ранее в этом сюжете: В Башкирии сняли некоторые введённые из-за пандемии ограничения