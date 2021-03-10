Москва, , 10:03 — REGNUM Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») предложила ряд мер, направленных на защиту исторической памяти и распространение достоверных знаний о значении Нюрнбергского трибунала, передает корреспондент ИА REGNUM 10 марта.

Свои предложения парламентарий направила главе МИД Сергею Лаврову, главе Минпросвещения Сергею Кравцову и главе Минобрнауки Валерию Фалькову.

Яровая предлагает разместить на официальных сайтах российских посольств в тех странах, где были снесены памятники, обобщенную информацию о таких памятниках с визуализацией каждого памятника и подробным описанием тех событий и людей, которым он посвящен.

Также предлагается создать на официальных сайтах посольств «разделы правды о Второй Мировой войне», в том числе с размещением на них приговора Нюрнбергского трибунала.

Кроме того, Яровая предлагает предусмотреть в образовательных программах школьного и высшего образования изучение приговора Нюрнбергского трибунала, а, особенно — раздела «Агрессия против СССР» и нот, которые заявлялись СССР в ходе войны о преступлениях нацистов