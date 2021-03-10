Соледар, ДНР, 10 марта 2021, 10:04 — REGNUM За сутки украинские силовики пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 10 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).
На донецком направлении боевики ВСУ выпустили 22 мины калибра 120 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.
В результате обстрелов повреждения получили три дома и одна хозпостройка в посёлке Старомихайловка. Жертв среди мирных жителей удалось избежать.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина «будет защищаться», если ДНР и ЛНР не примут украинский план урегулирования конфликта в Донбассе.
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