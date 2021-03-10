Соледар, ДНР, , 10:04 — REGNUM За сутки украинские силовики пять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 28 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 10 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На донецком направлении боевики ВСУ выпустили 22 мины калибра 120 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Горловка (посёлок шахты имени Гагарина), Весёлое, Старомихайловка)», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов повреждения получили три дома и одна хозпостройка в посёлке Старомихайловка. Жертв среди мирных жителей удалось избежать.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава украинской делегации в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ), экс-президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина «будет защищаться», если ДНР и ЛНР не примут украинский план урегулирования конфликта в Донбассе.

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