Москва, , 10:02 — REGNUM За истекшие сутки на территории России было проведено 146 тыс. тестов на коронавирусную инфекцию. Об этом 10 марта сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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«За последние сутки проведено 146 тыс. тестов на коронавирус», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что, по данным Роспотребнадзора, общее число проведённых на территории России тестов на SARS-CoV-2 в результате этого превысило 113,8 млн.

Кроме этого, указывается, что на сегодняшний день в России под медицинским наблюдением из-за коронавируса остаётся 510 534 человека.

Отметим, сутками ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что по состоянию на 8 марта общее число проведённых в России тестов на коронавирусную инфекцию составляло 113 746 932.