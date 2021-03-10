Тбилиси, , 10:04 — REGNUM В Грузии в течение последних суток в ходе 22 127 исследований на SARS-CoV-2 выявили 513 случаев заражения коронавирусом. Эту информацию 10 марта опубликовали на сайте Stopcov.ge.

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Всего на текущую дату в стране выявили 273 650 человек, у кого тест на коронавирус дал положительный результат. Из них 267 111 победили инфекцию, в том числе 96 — за последние сутки.

За время пандемии в Грузии зарегистрировали 3613 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 12 — в течение последних суток. В стационаре лечат 1342 пациентов, в оборудованных гостиницах — 111. На карантине находятся 243 человека.

Согласно официальным данным на 9 марта, в Грузии в результате 6351 исследования выявили 139 носителей SARS-CoV-2. Выздоровевшими врачи признали 129 человек.

Стоит отметить, что в Грузии была сорвана запланированная на февраль вакцинация из-за срыва графика поставок американской компанией Pfizer в рамках программы COVAX. Минздрав начал переговоры о поставках в страну вакцины с компаниями в Китае.

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