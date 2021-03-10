Москва, , 10:01 — REGNUM В Москве масочный режим может быть сохраниться после снятия большинства ограничений. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью ТАСС.

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По словам мэра, большинство ограничений в городе уже отменили в январе и феврале. Оставшиеся планируется отменить ближайшей весной.

«Возможно, какие-то меры предосторожности, например, масочный режим в метро или ограничение массовых мероприятий придется сохранять дольше», — заявил глава столицы.

Собянин рассказал, что принимаемые решения об отмене ограничений зависят от темпов вакцинации и коллективного иммунитета горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю увеличилось на 2% по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные 10 марта приводятся в обнародованном в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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