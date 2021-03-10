Москва, , 10:07 — REGNUM Механизмы защиты имущественных прав детей, не достигших 18 лет, при распоряжении материнским капиталом будут усовершенствованы в России, такое поручение дала вице-премьер Татьяна Голикова по итогам заседания Совета по вопросам попечительства в социальной сфере. Документ опубликован 10 марта на сайте совета.

Речь идёт в том числе о защите прав при улучшении жилищных условий за счёт средств маткапитала. Так, необходимо определить критерии минимального размера сделки, критерии разрешения сделки несовершеннолетних с близкими родственниками в случае выгоды ребёнка, а также улучшить механизм защиты имущественных прав ребенка.

Также необходимо регламентировать порядок залога и отчуждения долей детей в жилых помещениях, которые куплены на маткапитал. Ещё нужно определить порядок контроля за исполнением обязательств по наделению ребенка долей в квартире, чтобы исключить злоупотребления.

Соответствующие предложения должно проработать Минпросвещения при участии Минюста, Рособрнадзора, Департамента труда и социальной защиты города Москвы и экспертов. Ведомствам отведён срок до 1 августа текущего года.

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