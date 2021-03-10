Джакарта, , 09:56 — REGNUM Посол ЕС в Индонезии Винсент Пикет изучает инвестиционные и торговые возможности сотрудничества с заинтересованными сторонами в индонезийской провинции Центральная Ява, сообщает Antara.

«Делегация Европейского союза провела онлайн встречу в Семаранге, чтобы обсудить торговые и инвестиционные возможности между сторонами», — заявил Винсент Пикет на пресс-конференции в Джакарте.

Европейский союз очень поддерживает усилия Индонезии по увеличению торговли и инвестиций, особенно в провинции Центральная Ява.

«Эта провинция обладает неиспользованным потенциалом для увеличения торговли и инвестиций с Европой», — отметил посол.

«Мы надеемся, что бизнесмены Центральной Явы смогут воспользоваться преимуществами соглашения о всеобъемлющем экономическом партнерстве после его подписания», — отметил посол Винсент Пикет.

Как сообщало ИА REGNUM, глава индонезийском фармацевтической компании PT Bio Farmaутверждает, что правительство Индонезии получило поддержку и похвалу из разных стран мира после проведения программы вакцинации с середины января 2021 года.

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