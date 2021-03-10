Петропавловск-Камчатский, , 09:56 — REGNUM На Камчатке в Елизовском районе в реке Авача обнаружен труп 32-летнего местного жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

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Тело было обнаружено рыбаками 8 марта. Труп мужчины найден без одежды. Известно, что накануне он поссорился со своей сожительницей и ушёл из дома. Следователи предполагают, что мужчину утопили.

Проводится процессуальная проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, спасатели 9 марта извлекли из затонувшего на реке Раздольная в Приморье автомобиля тела троих детей — выяснилось, что семейная пара 8 марта из Уссурийска приехала на подлёдную рыбалку в Надеждинский район.