Женева, Швейцария, , 09:54 — REGNUM Ряд стран — членов Всемирной торговой организации (ВТО) призвали главу организации Нгози Оконджо-Ивеале провести переговоры с производителями вакцин от COVID-19, чтобы увеличить число выпускаемых препаратов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на копию документа.

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Отмечается, увеличить производство вакцины попросили Австралия, Канада, Колумбия, Новая Зеландия, Норвегия, Турция и Чили.

«ВТО следует быстро и в полной мере использовать свои ресурсы, чтобы способствовать глобальному распространению вакцин от COVID-19», — говорится в письме, направленном главе ВТО.

Как сообщало ИА REGNUM, общее количество выявленных заразившихся коронавирусной инфекцией в мире за прошедшую неделю увеличилось на 2% по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные 10 марта приводятся в обнародованном в Женеве еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На сегодняшний день общее число случаев заражения коронавирусом на планете Земля, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, занимающегося сбором медицинской статистики в стране и в мире, составляет 117 556 299.