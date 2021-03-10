Краснодар, , 09:54 — REGNUM В Краснодарском крае на 40% завершена реконструкция трассы Краснодар — Ейск, которая является одной из основных магистралей, ведущих к черноморским курортам Краснодарского края и Крымскому мосту. Об этом сообщили 10 марта в пресс-службе администрации края.

«Трасса Ейск — Краснодар — одна из самых загруженных в летний сезон, транспортный поток здесь в два-три раза превышает нормативы. При этом на отдельных участках движение пока организовано только по двум полосам. Это, безусловно, влияет на аварийность, в целом на скорость движения по направлению к курортам Краснодарского края и Крыма», — отметил глава региона Вениамин Кондратьев.

Реконструкция трассы предполагает её расширение до четырёх полос, работы включены в план национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего до 2023 года планируется построить более 22 км дороги. Первый этап — участок в 10,9 км от границы с Динским районом до станицы Медведовской — выполнен на 40%. К июлю 2021 года планируется завершить проектирование 12-километрового участка в Динском районе. Полностью ремонт планируют завершить в 2023 году.

Трасса Краснодар — Ейск является альтернативой платному участку М4-Дон. Здесь будут построены многоуровневые транспортные развязки, оборудуют автоматические пункты весового контроля, стоянки и зоны отдыха, автобусные остановки.