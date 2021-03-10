Городищенский район, Пензенская область, , 10:31 — REGNUM В Сурске планируют открыть производство фасадного кирпича. Губернатор Иван Белозерцев 10 марта провел встречу на тему реконструкции кирпичного завода и господдержки воссоздаваемого промышленного предприятия с гендиректором ООО «Сурский керамический завод» Тамирланом Межидовым.

Первоначально инвестор планировал приобрести в Городищенском районе оборудование, но на месте было принято решение не вывозить станки, а возродить производство. По словам руководителя предприятия, высокого качества кирпича намерены достичь за счет особых технологий обжига глины. При этом во время изготовления не используются красящие вещества, а разные оттенки получаются исключительно благодаря прокаливанию. Это позволит материалу иметь большую прочность и износостойкость.

Глава области поддержал инициативу инвестора и пообещал всяческую поддержку. В регионе имеется необходимая сырьевая база для организации такого промышленного предприятия.

Запуск нового производства планируется в текущем году. Завод мощностью до 600 тыс. штук ригельного кирпича и кирпича ручной формовки в месяц позволит обеспечить рабочими местами до 100 человек.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в конце января в городе Сердобске Пензенской области открыли производство электронного и электрического оборудования. Отраслевая принадлежность предприятия — производство кабельной и жгутовой продукции. Общий объем инвестиций в новое производство составил порядка 42 млн рублей, около 3 млн из которых потратили на закупку нового оборудования.

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