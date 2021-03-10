Улан-Удэ, , 09:53 — REGNUM Служба статистики провела исследование деловой активности среди руководителей строительных организаций в Бурятии в 1 квартале 2021 года. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Бурятстата, 47% опрошенных оценили экономическую ситуацию на своих предприятиях как неблагоприятную.

Остальные оценили её, как благоприятную или удовлетворительную. При этом средняя обеспеченность заказами организаций не изменилась по сравнению с прошлым кварталом.

В числе негативных факторов названы недостаток квалифицированных рабочих, неплатёжеспособность заказчиков, высокие налоги, высокие цены на материалы, дорогие кредиты и так далее.

«72% опрошенных руководителей прогнозируют рост цен на строительные материалы, 34% прогнозируют рост цен на строительно-монтажные работы. 51% всех опрошенных руководителей предполагают, что инвестиции организации останутся без изменений», — отметили в Бурятстате.