Кишинёв, , 09:57 — REGNUM Досрочные парламентские выборы в Молдавии нельзя проводить в сложившейся эпидемиологической ситуации в стране. Такое заявление сделал 9 марта в эфире телеканал N4 экс-президент Молдавии, лидер «Партии социалистов» Игорь Додон.

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«Пойдём на досрочные, но не сейчас. Сейчас, в течение двух — трёх месяцев, нужно стабилизировать ситуацию, привезти в страну 1,5 — 2 млн вакцин, чтобы привить две трети населения. И только потом можно начинать предвыборную кампанию», — сказал Додон.

Он призвал до снижения темпов распространения коронавируса начать диалог между основными политическими силами, чтобы при необходимости менять бюджет и принимать законы.

Напомним, в Молдавии разразился политический кризис из-за противостояния между президентом республики Майей Санду и большинством парламента. Санду заявила, что будет добиваться проведения досрочных парламентских выборов.

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